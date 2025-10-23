Dal 22 ottobre 2025 è disponibile su Netflix Il Mostro, una miniserie italiana in quattro episodi che riporta alla memoria uno dei capitoli più oscuri della cronaca nera nazionale. La produzione, diretta da Stefano Sollima e presentata in anteprima mondiale all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ripercorre la vera storia del Mostro di Firenze, il primo serial killer italiano che tra gli anni Sessanta e Ottanta seminò il terrore nelle campagne toscane. Otto duplici omicidi, diciassette anni di paura collettiva e la stessa arma utilizzata in ogni delitto: una Beretta calibro 22. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il Mostro di Firenze: Netflix riapre il caso nei luoghi esatti dove colpì il serial killer che l’Italia non ha mai dimenticato