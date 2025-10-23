Il Mostro di Firenze la pista sarda e le figure di Barbara Locci e Natalino Mele I punti chiave della serie Netflix
Ha debuttato sulla nota piattaforma di streaming la serie tv firmata da Stefano Sollima. Una figura, quella del mostro, attualizzata al tema del patriarcato, ma con una ricostruzione fedele di quanto avvenne a Firenze in quegli anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? «Una delusione tremenda. “Il Mostro”, la serie tv di Stefano Sollima dedicata ai tristi fatti di Firenze, sbaglia tutto. E vi spieghiamo perché» - facebook.com Vai su Facebook
La storia del Mostro di #Firenze, dagli omicidi ai processi - X Vai su X
Il Mostro di Firenze, la pista sarda e le figure di Barbara Locci e Natalino Mele. I punti chiave della serie Netflix - Una figura, quella del mostro, attualizzata al tema del patriarcato, ma con una ricostruzione fedele di quanto ... Si legge su lanazione.it
Il mostro di Firenze e la pista sarda nella serie Netflix di Sollima. Valentino Mannias: “C’è un’Italia scomoda da raccontare” - Quattro puntante che ripercorrono gli 8 duplici omicidi seguendo un filone investigativo diverso dai "compagni di merende" ... intoscana.it scrive
“Il Mostro”: quanto c’è di vero nella serie? Cos’è la pista sarda? - Stefano Sollima firma la ricostruzione di uno dei più oscuri misteri italiani ancora irrisolti ... Segnala sorrisi.com