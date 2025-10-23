Il Moscato di Scanzo vola in Azerbaigian

Il Moscato di Scanzo Docg dell’azienda agricola Biava di Scanzorosciate ha avuto un ruolo da protagonista durante la Settimana della Cucina italiana nel Mondo a Baku, capitale dell’Azerbaigian. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Moscato di Scanzo vola in Azerbaigian

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Moscato di Scanzo vola a Baku in Azerbaigian con l’azienda Biava di Scanzorosciate https://montagneepaesi.com/il-moscato-di-scanzo-vola-a-baku-in-azerbaigian-con-lazienda-biava-di-scanzorosciate/… "L’Azienda Agricola Biava, custode da generazioni - X Vai su X

Il Moscato di Scanzo vola in Azerbaigian - Il Moscato di Scanzo Docg ha avuto un ruolo da protagonista durante la Settimana della Cucina italiana nel Mondo a Baku. Come scrive ecodibergamo.it

Il Moscato di Scanzo vola a Baku: l’Azienda Agricola Biava promuove le eccellenze bergamasche - Un incontro tra diplomazia e gusto ha trasformato un vino d’eccellenza in simbolo di cultura e artigianalità italiana nel mondo ... Lo riporta bergamonews.it

DEGUSTAZIONI DEL MOSCATO DI SCANZO - Continua il Sabato del Produttore, l’iniziativa che permette di scoprire l’unico moscato passito a bacca rossa DOCG: il Moscato di Scanzo, in compagnia del produttore! Come scrive ecodibergamo.it