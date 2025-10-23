Tutto ha avuto inizio nel gennaio 2025, quando davanti al cancello dell’Azienda Agricola Biava di Scanzorosciate si è presentato Luca Di Gianfrancesco, Ambasciatore d’Italia in Azerbaigian. Dopo aver assaggiato il Moscato di Scanzo DOCG in un ristorante, l’Ambasciatore – affascinato dall’unicità di questo vino – ha deciso di conoscerne personalmente il produttore. Da quell’incontro casuale è nata un’amicizia e una collaborazione che oggi porta il nome di Biava e del Moscato di Scanzo fino a Baku, capitale azera, per un evento di rilievo internazionale. L’Ambasciatore Di Gianfrancesco si è fatto promotore di questo straordinario vino bergamasco, servendolo nelle occasioni ufficiali e condividendolo con diplomatici e ospiti internazionali, diventando così un vero “ambasciatore” del Moscato di Scanzo nel Caucaso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il Moscato di Scanzo vola a Baku: l’Azienda Agricola Biava promuove le eccellenze bergamasche