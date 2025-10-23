Il mosaico di Porta Adriana deve rimanere
, più che una frase è ormai un mantra che da giorni tutti continuano a ripetere. Nessuno vuole che il pavimento musivo ideato e realizzato da Nicola Montalbini in occasione della Biennale del mosaico, venga smontato il 18 gennaio 2026. Il programma infatti prevede questo: l’opera, nata all’interno della Biennale, è stata concepita in chiave temporanea, con l’idea cioè di essere trasferita altrove dopo tre mesi. Il desiderio collettivo però vorrebbe che la porta storica da cui si accede in via Cavour diventasse la casa definitiva dell’opera. Non hanno dubbi gli esercenti della zona, anzi qualcuno all’inizio aveva lanciato l’idea di una raccolta firme per farla restare, ma non ce n’è stato bisogno, perché difficilmente la città si è trovata d’accordo in maniera così unanime, come per il mosaico di Montalbini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
