il monologo della speziale annunciata ufficialmente la seconda stagione e anche un film al cinema

Dopo due stagioni acclamate da pubblico e critica, Il monologo della speziale si prepara a un ritorno in grande stile. Il raffinato mix di mistero, intrigo di corte e umorismo caustico di Maomao ha conquistato la community anime globale, e il 2026 promette di essere l'anno della sua consacrazione definitiva. Il successo planetario di Il monologo della speziale non accenna a diminuire: l'anime tratto dai romanzi di Natsu Hyuga tornerà nel 2026 con una terza stagione e un film originale, entrambi prodotti da TOHO Animation e attesi dai fan di tutto il mondo. Il ritorno di Maomao: una doppia sorpresa per i fan Dopo aver dominato la scena anime degli ultimi anni, Il monologo della speziale conferma il suo status di fenomeno culturale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

