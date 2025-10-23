Il modello Prima Assicurazioni | tecnologia fiducia e prossimità il paradigma dell’insurtech italiano

Prima Assicurazioni unisce tecnologia proprietaria, dati e attenzione alle persone per offrire un’esperienza assicurativa chiara, efficiente e trasparente. Un percorso fondato sull’innovazione. Dal 2015, Prima Assicurazioni ha costruito il proprio percorso sull’idea che la tecnologia, da sola, non basti. Per l’azienda, innovare significa coniugare strumenti digitali e cultura dell’ascolto, creando un modello capace di semplificare i processi e rendere l’assicurazione più trasparente e accessibile. Nel tempo, Prima ha saputo evolversi fino a diventare un punto di riferimento dell’insurtech italiano, mantenendo al centro della propria strategia tre valori chiave: innovazione, semplicità e fiducia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il modello Prima Assicurazioni: tecnologia, fiducia e prossimità, il paradigma dell’insurtech italiano

