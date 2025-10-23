Il mistero di Maple Drive come finisce | spiegazione finale

Il mistero di Maple Drive è un film del 2021, che va in onda su TV8 oggi alle ore 13.50. La trama segue la storia di una coppia, che si trasferisce a Maple Drive, dove ha acquistato una cosa. Non sa che quella abitazione è stata teatro di una tragedia e che ora tocca a loro affrontare degli strani eventi. Il mistero di Maple Drive su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Lazarus di Harlan Coben: spiegazione finale e stagione 2. Il film inizia in un quartiere di periferia, dove una donna viene uccisa nel suo garage quando rientra a casa con la spesa. Torniamo in quella stessa casa e conosciamo Tess e sua sorella Willow. 🔗 Leggi su Latuafonte.com