Il mio cielo ha perso una stella Lutto per la vip italiana | le parole in lacrime

"Ciao babbo, te ne sei andato, e il mio cielo ha perso una stella. La cometa. La guida." Con queste parole colme di dolore e tenerezza, Bianca Guaccero ha ricordato il padre Ettore, scomparso pochi giorni fa all'età di 81 anni. L'attrice e conduttrice pugliese ha affidato ai social un lungo messaggio, una sorta di lettera d'amore e di commiato che ha commosso i fan e il mondo dello spettacolo. "Le mie spalle non sono più coperte dalle tue". Nel suo messaggio, la Guaccero descrive un dolore intimo e profondo: "Le mie gambe tremano, e le mie spalle non sono più coperte dalle tue, che erano più grandi delle mie.

