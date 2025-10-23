Il ministro israeliano Ben Gvir visita un carcere e invoca la pena di morte per i detenuti – video
Un nuovo video del ministro della Sicurezza israeliano, Itmar Ben Gvir, girato nelle carceri davanti ai prigionieri. Era già accaduto con Marwan Barghouti, ma anche con gli attivisti della Flotilla. Nel nuovo filmato apre una finestrella di una cella e invita chi riprende a fare foto e video dei detenuti palestinesi che si trovano accovacciati a terra, in ginocchio, con la schiena piegata in avanti e il viso sul pavimento. E poi guardando l’obiettivo dice: “Qui manca solo una cosa: la pena di morte ” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
