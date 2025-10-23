Il ministro Abodi | La violenza nello sport? Fuori da stadi e palazzetti Aprire al modello inglese
Andrea Abodi, ministro per lo Sport, in questi giorni un intero Paese è stato sconvolto da quanto accaduto a Rieti. Come mai il fenomeno della violenza e della criminalità. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nuovo sopralluogo nei cantieri di Taranto 2026 del ministro dello sport Abodi che rassicura. Risolto il problema col comitato internazionale che gestirà i servizi tecnologici - facebook.com Vai su Facebook
Dal ministro Abodi a Panatta a Floris, il Premio Colalucci torna al Tiro a Volo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/22/news/dal_ministro_abodi_a_panatta_a_floris_il_premio_colalucci_torna_al_tiro_a_volo-424929428/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Sassaiola bus, Meloni: violenza folle e inaccettabile - L'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle. Secondo rainews.it
Ministro Abodi: "Lo sport come ponte di pace. Italia-Israele sia un messaggio al mondo” - In occasione del Festival dello Sport di Trento, il ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset soffermandosi sulla sfida Italia- Scrive tuttojuve.com
Il ministro Abodi: "Italia-Israele appuntamento sportivo. La pace aiuta tutti" - Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, è stato intervistato da Sport Mediaset in occasione del Festival dello Sport di Trento, soffermandosi. Lo riporta tuttomercatoweb.com