Il ministro Abodi | La violenza nello sport? Fuori da stadi e palazzetti Aprire al modello inglese

Andrea Abodi, ministro per lo Sport, in questi giorni un intero Paese è stato sconvolto da quanto accaduto a Rieti. Come mai il fenomeno della violenza e della criminalità.

