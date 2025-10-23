Il Mercato della Terra di Slow Food Napoli arriva alla Sanità – tra memoria sapori e comunità
Sabato 25 ottobre 2025, dalle 9:00 alle 15:00, l’antico Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita, nel cuore del Rione Sanità, apre le sue porte al Mercato della Terra di Slow Food Napoli, ospitato dall’Associazione Centro “La Tenda” – Onlus.Un appuntamento che intreccia memoria e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
