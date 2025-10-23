Il mercato della droga a Cederna Spaccio di cocaina e hashish | la Procura chiede dodici arresti
Dodici arresti per una vasta rete di spaccio di droga nel quartiere Cederna. Li ha chiesti la Procura di Monza, dieci in carcere e due ai domiciliari, per undici uomini e una donna che in questi giorni sono sottoposti a interrogatorio preventivo davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale monzese Elena Sechi. Dal 2023, secondo l’accusa, i cinque italiani, cinque marocchini, un egiziano e un senegalese, tutti tra i 30 e i 50 anni, sono i re della vendita illecita di sostanze stupefacenti nel quartiere a Sud-Est della città: cocaina e hashish venduti al dettaglio per strada, nei giardinetti e persino a domicilio a decine di clienti, riforniti anche ogni due giorni di dosi al costo di 10 euro per l’hashish e 40 euro per la coca, oppure venduti a chili all’ingrosso ad altri spacciatori che allargavano il giro del commercio della droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
