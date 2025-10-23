Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Pagani
Ieri si è svolto a Pagani il McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e assunzioni McDonald’s in tutta Italia. Presso il Teatro Auditorium “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” hanno preso il via i primi colloqui individuali per coloro che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
