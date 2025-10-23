Il matrimonio tra Manuela Arcuri e l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco è finito Sono pronte le carte bollate | la rivelazione di Oggi

Pare sia terminato un altro amore “vip”. “Il legame tra l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco e Manuela Arcuri è finito e sono pronte le carte bollate”, annuncia il settimanale “Oggi”. Dal loro amore undici anni fa è nato Mattia, la coppia stava insieme da quindici anni, con le nozze arrivate solo nel 2022. Nei giorni scorsi l’attrice sui social ha pubblicato post sibillini con riferimenti a un tradimento e alla voglia di ricominciare: “Sul profilo Instagram di Manuela c’erano, a volerli vedere, indizi corposi: due post a distanza di due settimane che grondano, in parti uguali, amarezza, rabbia, voglia di ricominciare”, spiega il settimanale diretto da Andrea Biavardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

