Il matrimonio di Sean Taffin de Givenchy ma l'abito della sposa non è della Maison francese

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sean Taffin de Givenchy, l'erede della nota Maison francese, ha sposato la fidanzata storica Dahye Jung. I due hanno pronunciato il fatidico sì ad agosto ma solo di recente hanno condiviso foto e video, il dettaglio che non è passato inosservato? La sposa non indossava un abito Givenchy. 🔗 Leggi su Fanpage.it

