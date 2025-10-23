Matteo Berrettini vince il secondo più lungo match della sua carriera al meglio dei due set su tre (cioè sul circuito ATP e nella moderna Coppa Davis). Nel secondo turno dell’ATP 500 di Vienna riesce a battere, dopo una lotta durata tre ore e 15 minuti, il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-6(6) 6-7(9) 6-4 dopo un confronto girato davvero su pochissimi punti. Domani ci sarà l’australiano Alex de Minaur, che ha a disposizione un giorno di riposo in virtù della programmazione. Rimane, il match di oggi, un segnale importante sotto diversi aspetti, a prescindere dalle questioni legate a domani (e al fatto che, inevitabilmente, l’ordine di gioco non potrà dare una mano al romano). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IL MARTELLO STA TORNANDO! Matteo Berrettini vince la maratona con Norrie e si guadagna i quarti a Vienna!