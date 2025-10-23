Il liceo artistico di Porta Romana partecipa a Florence Biennale 2025
Prosegue la collaborazione avviata nel 2023 tra la Florence Biennale e il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, rafforzata dal medesimo amore per la bellezza, per l’arte e per i valori umani e civili. Lo scorso anno scolastico i docenti della sezione di Scultura, Claudia Chianucci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Festa della Creatività 2025 Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera 24 ottobre 2025 Dalle ore 9:30 alle ore 12:30 Piazza Vittorio Veneto, Matera Con il patrocinio del Comune di Matera Il Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera torna a celebrare la Festa della Creativ - facebook.com Vai su Facebook
Liceo artistico Porta Romana, il 20 giugno la collettiva d'incisioni - 23 opere calcografiche originali in esposizione da venerdì 20 giugno (inaugurazione alle 18,30), alla Fondazione dell’Istituto de’ Bardi, in via dei Michelozzi, 2 in zona ... Scrive lanazione.it
Rappresentare la scuola: l’evento al Liceo artistico di Porta Romana - Una giornata di formazione congiunta per studenti e insegnanti dedicata al tema della rappresentanza studentesca in vista delle elezioni nelle scuole che ci saranno entro ... Secondo lanazione.it
La fiaba diventa tattile per i bambini non vedenti (grazie agli studenti dell'Artistico di Porta Romana) - Gli studenti del liceo artistico di Porta Romana illustrano le favole per bambini non vedenti. Riporta corrierefiorentino.corriere.it