Il liceo artistico di Porta Romana partecipa a Florence Biennale 2025

Prosegue la collaborazione avviata nel 2023 tra la Florence Biennale e il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, rafforzata dal medesimo amore per la bellezza, per l’arte e per i valori umani e civili. Lo scorso anno scolastico i docenti della sezione di Scultura, Claudia Chianucci. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it