Il Lago dei Loti rinasce nel Parco Boschi di Carrega | un gioiello storico torna a vivere

Nel cuore verde del Parco Regionale Boschi di Carrega, tra Sala Baganza e Collecchio, è tornato a splendere uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del territorio: il Lago dei Loti. Un bacino lacustre antico, riportato alla sua originaria bellezza grazie a un importante progetto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

