Il ladro ' seriale' di crocifissi colpisce ancora nella chiesetta di Cernobbio sul Lago di Como

Quicomo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La chiesetta della Madonna delle Grazie di Cernobbio è davvero un piccolo gioiello: si affaccia su piazza Belinzaghi, a pochi passi da Villa d’Este e dal lago. Costruita tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, è un edificio raccolto e luminoso, con una facciata barocca decorata da. 🔗 Leggi su Quicomo.it

