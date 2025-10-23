Il Kartodromo di Messina ospita la sesta prova del Campionato Sprint

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce l’attesa per il sesto appuntamento stagionale in calendario al Kartodromo di Messina valido per il Campionato Sprint SWS 2025. Adrenalina al massimo e sfide emozionanti all’ultimo respiro, tra sorpassi e staccate, obiettivo aggiudicarsi la vittoria. Iscrizioni chiuse e boom di partecipanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

