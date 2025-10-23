Il Kartodromo di Messina ospita la sesta prova del Campionato Sprint
Cresce l’attesa per il sesto appuntamento stagionale in calendario al Kartodromo di Messina valido per il Campionato Sprint SWS 2025. Adrenalina al massimo e sfide emozionanti all’ultimo respiro, tra sorpassi e staccate, obiettivo aggiudicarsi la vittoria. Iscrizioni chiuse e boom di partecipanti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
