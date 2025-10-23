Il grano la pasta i sapori | sabato gustoso a Deliceto con Borghi Autentici

Il grano, la pasta, i sapori e la natura: sarà un sabato speciale quello di “Play Deliceto”, un vero e proprio open day su arte, tradizione e innovazione del prodotto generato dalle spighe dorate del Tavoliere delle Puglie. Sabato 25 ottobre, a cominciare dal mattino e per tutta la giornata, sarà. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

