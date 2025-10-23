Il Gioco Serio del Teatro | Si Salvi chi può inaugura la rassegna

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Auditorium Centro Sociale di Salerno appuntamento con lo spettacolo "Si Salvi chi può", in scena venerdì 24 ottobre alle ore 21:00. L'evento, presentato da Scena Teatro, è il primo appuntamento della rassegna “Il Gioco Serio del Teatro – Il filo fragile e indispensabile della cultura”.Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

gioco serio teatro salviDebutta "Il Gioco serio del Teatro" con lo spettacolo "Si Salvi chi può" - Si prepara al debutto la rassegna “Il Gioco Serio del Teatro – Il filo fragile e indispensabile della cultura” con la direzione artistica di Antonello De Rosa, promossa da Scena Teatro Management, con ... Segnala msn.com

Gioco d'azzardo a teatro per insegnare ai giovani a non caderci - Riflettori puntati sulle nuove dipendenze e sulle ludopatie al Teatro TsE di Is Mirrionis a Cagliari: al via dal 7 ottobre il progetto Gioco d'Azzardo: il Teatro parla con la Generazione Alpha, ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gioco Serio Teatro Salvi