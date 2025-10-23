Il Gioco Serio del Teatro | Si Salvi chi può inaugura la rassegna
All'Auditorium Centro Sociale di Salerno appuntamento con lo spettacolo "Si Salvi chi può", in scena venerdì 24 ottobre alle ore 21:00. L'evento, presentato da Scena Teatro, è il primo appuntamento della rassegna “Il Gioco Serio del Teatro – Il filo fragile e indispensabile della cultura”.Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
