Il giardino di via Gomenizza salvo dal degrado | diventa una palestra outdoor inclusiva
L’area verde compresa tra via Gomenizza e Circonvallazione Clodia è stata riqualificata. Nel perimetro, alle pendici della riserva di Monte Mario, sono stati introdotti arredi per praticare sport e attività ricreative all’aperto.Il taglio del nastro rimandatoL’inaugurazione dello spazio che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Casale Gomenizza, accordata gestione condivisa ?Firmato l'accordo di collaborazione per la gestione condivisa di #CasaleGomenizza, situato all’interno della #RiservaNaturale di #MonteMario, tra Municipio I e XIV, tra #RomaCapitale e una rete di 9 ass - facebook.com Vai su Facebook
Il giardino di via Gomenizza salvo dal degrado: diventa una palestra outdoor inclusiva - Il progetto ha consentito la riqualificazione di un'area verde precedentemente degradata alla pendici di Monte Mario ... Si legge su romatoday.it
Roma, nel parco di piazzale Maresciallo Giardino partono i lavori per nuova palestra outdoor - Sono iniziati il via i lavori per la realizzazione della nuova palestra outdoor nel parco di piazzale Maresciallo Giardino/via Gomenizza, un progetto fortemente voluto dal ... Scrive notizie.tiscali.it