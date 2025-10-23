Il Genio di Giovanni Falcone Prima il dovere presentazione del libro di Catello Maresca al Maschio Angioino

Lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 16.00, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, si terrà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere”, scritto dal magistrato Catello Maresca. L’incontro, organizzato dall’Associazione UNICA con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

