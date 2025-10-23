Il Garante Privacy multa Report l' ira di Ranucci | Armato dalla politica

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Rai con una multa di 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del codice della Privacy per la messa in onda nella puntata di Report dell'8 dicembre 2024 di un audio relativo ad una conversazione telefonica tra Gennaro. 🔗 Leggi su Today.it

Ranucci: Garante privacy armato per punire Report. Pd: chiarezza su mega-multa - facebook.com Vai su Facebook

Contrasto a evasione fiscale, sicurezza banche dati e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Il video dell'audizione del Presidente #GarantePrivacy Pasquale Stanzione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ht - X Vai su X

Il Garante sanziona la Rai per Report sul caso Sangiuliano, polemica con Ranucci - Il giornalista: 'C'è chi vuole armare l'autorità per punirci'. Secondo ansa.it

Caso Sangiuliano-Corsini, il Garante della privacy contro Report. La Rai dovrà pagare 150mila euro - La sanzione si riferisce alla diffusione di un audio relativo ad una conversazione telefonica tra l’ex ministro e sua moglie. editorialedomani.it scrive

La denuncia di Ranucci: "Qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale esemplare a altre trasmissioni" - "In questi giorni raccolgo solidarietà bipartisan, ma si sta rivelando ipocrita: da una parte solidarietà, dall'altra qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale ... Riporta affaritaliani.it