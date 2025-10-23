Il Garante della Privacy multa Report per il caso Sangiuliano
Il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato alla Rai una sanzione di 150 mila euro per violazioni del Codice della Privacy, del GDPR e delle regole deontologiche sul trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. La multa riguarda la diffusione, l’8 dicembre 2024 durante la trasmissione Report, dell’audio della conversazione tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini. Secondo il Garante, il procedimento, avviato a dicembre 2024 e concluso dopo un completo contraddittorio, ha evidenziato irregolarità specifiche nella gestione dei dati personali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
