Il Garante della privacy multa la Rai per gli audio di Sangiuliano a Report | Sanzione da 150 mila euro

Il caso degli audio di Sangiuliano e sua moglie finisce con una sanzione da 150 mila euro da parte del Garante per la Privacy alla Rai. Lo fa sapere il Garante stesso con una nota. "Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A. la sanzione di 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del GDPR e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell'esercizio della professione giornalistica", si legge nella nota in cui si spiega che la sanzione è relativa all'audio della conversazione tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, trasmesso da Report l'8 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Garante della privacy multa la Rai per gli audio di Sangiuliano a Report: "Sanzione da 150 mila euro"

Argomenti simili trattati di recente

Ranucci: Garante privacy armato per punire Report. Pd: chiarezza su mega-multa - facebook.com Vai su Facebook

Contrasto a evasione fiscale, sicurezza banche dati e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Il video dell'audizione del Presidente #GarantePrivacy Pasquale Stanzione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria ht - X Vai su X

Il Garante della privacy multa la Rai per gli audio di Sangiuliano a Report: "Sanzione da 150 mila euro" - "Violate disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell'esercizio della professione giornalistica". ilgiornale.it scrive

Audio della conversazione fra Sangiuliano e la moglie trasmesso da Report: il Garante sanziona la Rai - «Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai - Scrive gazzettadiparma.it

Ranucci: Garante privacy armato per punire Report. Pd: chiarezza su mega-multa - (askanews) – “In questi giorni raccolgo solidarietà bipartisan ma si sta rivelando ipocrita: da una parte è solidarietà, dall’altra qualcuno sta armando il Garante della privacy per puni ... Da askanews.it