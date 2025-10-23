Il garante dei detenuti di Milano Pagano spiega il sudoko umano del carcere

Il Guardasigilli Nordio? In estrema sintesi incongruente perché garantista nella teoria e securitario nella prassi di governo. Chi si lamenta dell’assetto carcerar. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il garante dei detenuti di Milano, Pagano, spiega il “sudoko umano” del carcere

Approfondisci con queste news

La garante dei detenuti del Piemonte: “La stanza dell’amore può essere discriminatoria” https://lastampa.it/torino/2025/10/21/news/monica_formaiano_garante_detenuti_piemonte_stanza_dell_amore_carcere-15361264/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Così Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti dal 2016 al 2024, durante la sua testimonianza al processo per la morte di Moussa Balde - facebook.com Vai su Facebook

Luigi Pagano, nuovo garante di Milano: «Voglio far dialogare Terzo settore e carcere» - Dopo 40 anni di lavoro in carcere «mi sembra il coerente completamento», dice Luigi Pagano, fresco di nomina come garante delle persone private della libertà personale di Milano. Secondo vita.it

Due giovani detenuti morti al carcere di San Vittore, ipotesi intossicazione da droga: altri tre ricoverati - Tra ieri sera e questa mattina sono morti due giovani detenuti al carcere di San Vittore di Milano. Secondo fanpage.it

Due detenuti morti a San Vittore, forse intossicati dalla droga - Sono in corso le indagini della polizia Penitenziaria per capire cosa sia accaduto nell'istituto di pena milanese, dove ieri sera un uomo ha perso la vita dopo ... Riporta ansa.it