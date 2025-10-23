Il Gabibbo di Lego porta Striscia la Notizia all' Italy Brick Expo

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 e domenica 26 ottobre presso il Palazzo dei Congressi (piazzale Kennedy) all’Eur si terrà l’Italy Brick Expo che ospiterà eccezionalmente il Gabibbo di Lego. Per festeggiare i suoi 35 anni l’opera che ritrae l’iconico simbolo di Striscia la Notizia lascia in maniera temporanea il museo. 🔗 Leggi su Today.it

