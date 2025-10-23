Il Gabibbo di Lego esposto all' Italy Brick Expo
Sabato 25 e domenica 26 ottobre presso il Palazzo dei Congressi (piazzale Kennedy) all’Eur si terrà l’Italy Brick Expo che ospiterà eccezionalmente il Gabibbo di Lego. Per festeggiare i suoi 35 anni l’opera che ritrae l’iconico simbolo di Striscia la Notizia lascia in maniera temporanea il museo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Striscia la notizia. Nicki Minaj · Everybody. Il Gabibbo arriva a Roma ?Per celebrare i suoi 35 anni, all’Italy Brick Expo di Roma approderà il Gabibbo di LEGO®? ? il 25 e 26 ottobre 2025Palazzo dei Congressi Per maggiori info visitate la pagina Italy - facebook.com Vai su Facebook
A ITALY BRICK EXPO ARRIVA ANCHE IL GABIBBO DI STRISCIA LA NOTIZIA - A ITALY BRICK EXPO ARRIVA ANCHE IL GABIBBO DI STRISCIA LA NOTIZIA Meno tre giorni al grande evento dei mattoncini: ITALY BRICK EXPO, la prima grande mostra italiana interamente dedicata al mondo LEGO® ... ventonuovo.eu scrive
LEGO, A ITALY BRICK EXPO ANCHE IL GABIBBO DI STRISCIA LA NOTIZIA - Il mitico personaggio di Striscia la Notizia, icona della televisione italiana, sarà ospite speciale a ITALY BRICK EXPO, la prima grande mostra italiana interamente dedicata al mondo LE ... Scrive 9colonne.it
Italy Brick Expo, il più grande evento a tema Lego a Roma: informazioni, prezzi e biglietti - produzione con EUR SpA, si terrà il 25 e 26 ottobre 2025 nella suggestiva cornice del Palazzo dei congressi dell’EUR. Da ilmessaggero.it