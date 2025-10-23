Il futuro del gaming a Roma | al via SiGMA Central Europe

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo capitolo degli eventi globali. Con 75.000 mq già venduti e spazi restanti limitati: è il momento perfetto per assicurarsi il proprio stand al SiGMA Central Europe.SiGMA Group è un’organizzazione internazionale di eventi e media focalizzata nel facilitare il networking e la condivisione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

futuro gaming roma viaA Roma arriva la macchina del tempo di Ritorno al Futuro: l'evento del 21 ottobre per festeggiare i quarant’anni del film di Robert Zemeckis - Anche Roma si prepara a festeggiare i quarant’anni della pellicola di Robert Zemeckis resa immortale da Michael J. Da msn.com

«La Partita del Futuro», il progetto dedicato ai giovani prende il via il 2 aprile 2025 allo Stadio Olimpico di Roma - Un Campionato per progetti e idee pensati con i giovani e per i giovani di 370 scuole romane di secondo grado, tra pubbliche e paritarie: è #La Partita del Futuro, che si svolgerà il prossimo 2 aprile ... Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Gaming Roma Via