Il futuro del commercio Comune e Fises sostegno all’apertura di attività in centro

Due passi concreti per cercare di sostenere l’apertura di nuove attività nel centro storico, nota dolente ormai da molti anni, con la profonda trasformazione e in parte il depauperamento dell’offerta commerciale e artigianale. Il primo è quello del Comune, che ha varato le misure di sostegno: in totale si parte con un plafond di 80mila euro, dei quali 20mila sono destinati contributi per abbattimento della Tari fino a cinque anni, altri 20mila una tantum a fondo perduto per l’apertura di nuove attività di artigianato artistico, 40mila euro come contributo in conto abbattimento interessi sui finanziamenti concessi della Fises. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro del commercio. Comune e Fises, sostegno all’apertura di attività in centro

