Il Fiuto di Sherlock Holmes di Hayao Miyazaki il 1° novembre in versione restaurata al Lucca Comics & Games Torna in una veste completamente restaurata al Lucca Comics & Games 2025, Il fiuto di Sherlock Holmes, lo storico anime televisivo nato da una co-produzione fra Rai e Tokyo Movie Shinsha: in una proiezione dedicata, saranno presentati in anteprima esclusiva, sabato 1 novembre al Cinema Centrale di Lucca, due dei sei episodi della serie diretti dal maestro Hayao Miyazaki. Sarà poi disponibile in esclusiva su RaiPlay l’intera serie composta da ventisei episodi, restaurati grazie allo sforzo congiunto del Centro di Produzione Rai di Roma e della Direzione Teche: dal 3 novembre saranno disponibili i primi cinque episodi e poi, ogni lunedì, tre episodi, nelle versioni italiana e inglese. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

