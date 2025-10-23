Il film Stalker di Andrej Tarkovskij in versione restaurata a Bari
Al via l’edizione autunnale di “Cinema Addiction”, il ciclo di proiezioni ideato da Apulia Film Commission, fondato sulla qualità delle visioni e sulla varietà dei linguaggi dell’arte cinematografica. Un progetto culturale dedicato alla promozione e alla diffusione della cultura cinematografica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? La lezione dedicata al film “Fino all’ultimo respiro”, in programma stasera presso la Fondazione Benetton Studi Ricerche, è rinviata a lunedì 10 novembre 2025. Ci scusiamo per l’inconveniente! Anatomia di un film, prossime da - facebook.com Vai su Facebook
Con 'Stalker' riparte Cinema addiction di Apulia Film commission - Parte dal prossimo 6 novembre, con la versione restaurata di 'Stalker', film del 1979 di Andrej Tarkovskij, l'edizione autunnale di 'Cinema Addiction', il ciclo di proiezioni ideato da Apulia Film Com ... Come scrive msn.com
“Cinema Addiction” torna in Puglia con il restauro di “Stalker” di Tarkovskij - Cinema Addiction si articola in due cicli tematici: I grandi iniziati, con Stalker, Teorema (1968) di Pier Paolo Pasolini e El Sur (1983) di Victor Erice, opere che esplorano l’invisibile e il ... Segnala giornaledipuglia.com
Cin’Acusmonium: Stalker di Andrej Tarkovskij | OPENING BFM 40 - Bergamo Film Meeting dà il via alla sua 40esima edizione con il Cin’Acusmonium, proiezione acusmatica della copia in 35mm restaurata di Stalker (1979), film di Andrej Tarkovskij, a cura ... Lo riporta ecodibergamo.it