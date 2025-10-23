Il Festival dei Borghi della Laga arriva a Poggio d’Api di Accumoli | tra natura incontaminata e memoria delle comunità
Sabato 25 ottobre il Festival Culturale dei Monti della Laga fa tappa a Poggio d’Api (1080 m s.l.m.), borgo del comune di Accumoli adagiato tra la Valle del Tronto e la Valle del Torrente Chiarino. È il sestultimo appuntamento di un’edizione 2025 che ha scelto di riaccendere, con musica, racconti e incontri, i tanti silenzi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
