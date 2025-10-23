Il festival a Villa Trabia Zagara d' Autunno all' Orto Botanico tour delle fontane | cosa fare nel weekend
Un altro weekend denso di appuntamenti in città, con varie iniziative ed eventi prima del prossimo fine settimana (Halloween e Festa dei morti) che si preannuncia ancora più ricco. Terzo weekend con Le Vie dei Tesori, con un'ampia gamma di visite guidate e passeggiate; all'Orto Botanico, invece. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 24 e 25 ottobre Villa Trabia ospita il WeCare Festival, l'evento dedicato a Capitale italiana volontariato - Palermo 2025. #CeSVoP #Volontariato #PerFareBene #UnaReteDiBeniComuni #volontariatoinazione #LaScuolaDelVolontariato CSVnet Centro di - facebook.com Vai su Facebook
Il festival a Villa Trabia, Zagara d’Autunno all’Orto Botanico, tour delle fontane: cosa fare nel weekend - Un altro weekend denso di appuntamenti in città, con varie iniziative ed eventi prima del prossimo fine settimana (Halloween e Festa dei morti) che si preannuncia ancora più ricco. Riporta mondopalermo.it
Villa Trabia ospita il primo WeCare Festival nell’anno di Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025 - Associazioni, cittadini, artisti e volontari si ritroveranno il 24 e 25 ottobre a Villa Trabia a Palermo per due giornate del “WeCare Festival”. Come scrive blogsicilia.it