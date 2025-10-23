Scandicci, 23 ottobre 2025 – “Lui è profondamente pentito per quanto accaduto, amareggiato per il dolore causato”. E’ Marcello Liguori, avvocato del 51enne arrestato martedì mattina per sequestro di persona e tentato omicidio, a descrivere lo stato d’animo dell’ambulante scandiccese, dopo averlo incontrato ieri mattina in carcere per cercare di impostare una linea difensiva nei confronti dell’uomo, accusato di aver rapito e tentato di uccidere una 41enne di Sesto Fiorentino ridotta in fin di vita dopo una serie di violentissimi colpi alla testa, probabilmente inferti con un martello. Donna segregata nel furgone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il femminicidio sfiorato. Sequestrata per 24 ore. La rabbia dopo un “no” alle numerose proposte