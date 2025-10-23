Partiamo da una certezza: il dimagrimento è regolato da una semplice legge di bilancio – occorre mangiare meno di quanto si consuma. Detto questo, andiamo a vedere perché il bruciare grassi nulla ha a che fare con la sudorazione. La nostra temperatura corporea deve essere mantenuta vicino ai trentasette gradi Celsius per garantire la piena funzionalità organica. Per ottimizzare questo processo, sulla nostra cute è disposta una classe di recettori chiamati termocettori, che percepiscono la temperatura del corpo stesso inviando messaggi all’ipotalamo, il centro regolatore situato nel nostro cervello. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il falso mito della sudata brucia grassi