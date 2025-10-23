Il falsario è un ottimo invito a smetterla col voice over nei film soprattutto se deve farlo Pietro Castellitto

Basta far fare i voice over a Pietro Castellitto. Basta anche con i voice over in generale, potremmo dire. Nel suo nuovo ruolo ne Il falsario, dove interpreta il personaggio realmente esistito Antonio Chichiarelli detto Toni, Castellitto sembra aver proseguito senza soluzione logica o di continuità la storia di Diva futura, opera di Giulia Louise Steigerwalt in cui vestiva i panni di Riccardo Schicchi, padre fondatore della pornografia in Italia. Un voice over con cui finiva quel film e che apre quest’altro. In più il biopic sull’imprenditore uscito nel 2024 cominciava nella identica maniera in cui inizia Il falsario, diretto da Stefano Lodovichi e sceneggiato da Sandro Petraglia e Massimo Veneziani, partito dal libro Il falsario di Stato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il falsario è un ottimo invito a smetterla col voice over nei film, soprattutto se deve farlo Pietro Castellitto

