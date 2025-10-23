No al voto a maggioranza qualificata al posto dell’unanimità. A Bruxelles c’è chi sogna di cancellare il diritto di dire no dei governi nazionali. Siamo alla solita tentazione tecnocratica: ridurre la politica a somma di voti, cancellando la voce dei popoli. La premier Giorgia Meloni lo ha detto chiaro e forte: l’Italia non accetterà di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Il diritto di veto nell’Ue e il diritto che abbiamo a volere la pace in Ucraina