Il diritto di veto nell’Ue e il diritto che abbiamo a volere la pace in Ucraina

Lidentita.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

No al voto a maggioranza qualificata al posto dell'unanimità. A Bruxelles c'è chi sogna di cancellare il diritto di dire no dei governi nazionali. Siamo alla solita tentazione tecnocratica: ridurre la politica a somma di voti, cancellando la voce dei popoli. La premier Giorgia Meloni lo ha detto chiaro e forte: l'Italia non accetterà di .

