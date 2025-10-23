il diciassettenne italiano che ha fatto la storia del wildlife photographer of the year

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – Sei al quarto anno di liceo scientifico, tra un esercizio di algebra e una versione di latino decidi di andare con gli amici nel bosco per dare sfogo alle tue più grandi passioni (insetti e fotografia), e vinci il Wildlife Photographer of the Year nella categoria giovani (primo italiano nella storia). Ad Andrea Dominizi, riassumendo, è andata più o meno così. Con uno scatto splendido per il suo modo di trasmettere l’ansia del mondo animale dinanzi agli interventi dell’uomo, il diciassettenne di Velletri ha sbancato il più importante concorso di fotografia naturalistica al mondo, organizzato dal Museo di storia naturale di Londra. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

