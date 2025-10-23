Il device Ikea che ti fa risparmiare se metti a letto lo smartphone

Il colosso svedese lancia un mini “letto per smartphone” con chip NFC che incoraggia a riporre il telefono prima di dormire. Per ora negli Emirati Arabi. Parte dell’iniziativa Complete Sleep, il progetto trasforma la disconnessione digitale in un gesto divertente: chi riesce a. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il device Ikea che ti fa risparmiare se “metti a letto” lo smartphone

