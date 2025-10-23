Il deposito delle moto di lusso rubate tra Roma e Napoli | 28 scoperte a Casoria valgono 600mila euro

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri, che hanno seguito una persona sospetta, che li ha condotti in un deposito di container a Casoria, dove erano custodite le moto di lusso rubate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

deposito moto lusso rubateIl deposito delle moto di lusso rubate tra Roma e Napoli: 28 scoperte a Casoria, valgono 600mila euro - La scoperta è stata effettuata dai carabinieri, che hanno seguito una persona sospetta, che li ha condotti in un deposito di container a Casoria, dove ... Da fanpage.it

deposito moto lusso rubateScoperto un deposito di moto di lusso rubate, fermato un uomo - E’ stato fermato dai carabinieri della stazione di Varcaturo un uomo di trentasette anni ritenuto vicino a un gruppo di persone coinvolte nel furto di motociclette di grossa cilindrata rubate nelle ... Si legge su rainews.it

deposito moto lusso rubateScoperto deposito di moto di lusso rubate: 28 mezzi pronti per l’estero. Un arresto - GIUGLIANO IN CAMPANIA / CASORIA – Un’indagine partita da un arresto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale ha portato i Carabinieri della Giugliano e Casoria, scoperto deposito di moto di ... Come scrive marigliano.net

Cerca Video su questo argomento: Deposito Moto Lusso Rubate