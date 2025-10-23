Il deposito delle moto di lusso rubate tra Roma e Napoli | 28 scoperte a Casoria valgono 600mila euro

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri, che hanno seguito una persona sospetta, che li ha condotti in un deposito di container a Casoria, dove erano custodite le moto di lusso rubate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

I carabinieri della stazione di #Varcaturo, partendo da un episodio avvenuto sul litorale giuglianese, hanno scoperto a #Casoria un deposito con 28 moto di lusso risultate rubate tra Napoli e Roma. Un uomo di 37 anni è stato arrestato. Altri due complici sono i - facebook.com Vai su Facebook

#Roma – Scoperto deposito di moto rubate: veicoli cannibalizzati per rivendere i pezzi online Denunciato il responsabile e area | http://tg24.info | https://tg24.info/roma-scoperto-deposito-di-moto-rubate-veicoli-cannibalizzati-per-rivendere-i-pezzi-online/?utm_s - X Vai su X

Il deposito delle moto di lusso rubate tra Roma e Napoli: 28 scoperte a Casoria, valgono 600mila euro - La scoperta è stata effettuata dai carabinieri, che hanno seguito una persona sospetta, che li ha condotti in un deposito di container a Casoria, dove ... Da fanpage.it

Scoperto un deposito di moto di lusso rubate, fermato un uomo - E’ stato fermato dai carabinieri della stazione di Varcaturo un uomo di trentasette anni ritenuto vicino a un gruppo di persone coinvolte nel furto di motociclette di grossa cilindrata rubate nelle ... Si legge su rainews.it

Scoperto deposito di moto di lusso rubate: 28 mezzi pronti per l’estero. Un arresto - GIUGLIANO IN CAMPANIA / CASORIA – Un’indagine partita da un arresto per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale ha portato i Carabinieri della Giugliano e Casoria, scoperto deposito di moto di ... Come scrive marigliano.net