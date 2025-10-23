Il danno la beffa | la finestra del furto al Louvre diventa location turistica e set pubblicitario del montacarichi più smart d’Europa

Secoloditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che tragedia per l’arte! Che umiliazione per la sicurezza francese! Ma che capolavoro di instant marketing! Sì, perché la finestra usata dai ladri autori del clamoroso furto al Louvre dei gioielli di Napoleone come via d’accesso a sale e teche è diventa un’attrazione turistica. E, soprattutto, lo spunto (e il set) per una pubblicità. Furto al Louvre, finestra e montacarichi diventano attrazione turistica e pubblicitaria. Così, mentre il mondo si interroga sulla sorte di inestimabili gioielli appartenuti a Napoleone Bonaparte – svaniti nel nulla insieme a una banda di ladri evidentemente muniti di cronometro e abilità circensi – l’area del furto al Museo del Louvre è già passata dallo status di “scena del crimine internazionale” a quello di “attrazione turistica dal potenziale pubblicitario inesauribile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

il danno la beffa la finestra del furto al louvre diventa location turistica e set pubblicitario del montacarichi pi249 smart d8217europa

© Secoloditalia.it - Il danno, la beffa: la finestra del furto al Louvre diventa location turistica e set pubblicitario del montacarichi più “smart” d’Europa

News recenti che potrebbero piacerti

danno beffa finestra furtoLouvre, furto con beffa: i gioielli non erano assicurati - Il danno per lo scippo dei preziosi ammonta a 88 milioni, ma il governo fa sapere che lo Stato non riceverà alcun indennizzo, non avendo mai stipulato una polizza. Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Danno Beffa Finestra Furto