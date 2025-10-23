Che tragedia per l’arte! Che umiliazione per la sicurezza francese! Ma che capolavoro di instant marketing! Sì, perché la finestra usata dai ladri autori del clamoroso furto al Louvre dei gioielli di Napoleone come via d’accesso a sale e teche è diventa un’attrazione turistica. E, soprattutto, lo spunto (e il set) per una pubblicità. Furto al Louvre, finestra e montacarichi diventano attrazione turistica e pubblicitaria. Così, mentre il mondo si interroga sulla sorte di inestimabili gioielli appartenuti a Napoleone Bonaparte – svaniti nel nulla insieme a una banda di ladri evidentemente muniti di cronometro e abilità circensi – l’area del furto al Museo del Louvre è già passata dallo status di “scena del crimine internazionale” a quello di “attrazione turistica dal potenziale pubblicitario inesauribile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il danno, la beffa: la finestra del furto al Louvre diventa location turistica e set pubblicitario del montacarichi più “smart” d’Europa