Il creatore de I Soprano David Chase farà una serie su uno dei progetti della Cia più folli e inquietanti di sempre

David Chase sta lavorando a una serie prodotta da Hbo e incentrata sul famigerato e terribile Progetto MKUltra, che studiava tecniche di controllo mentale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Il creatore de I Soprano David Chase farà una serie su uno dei progetti della Cia più folli e inquietanti di sempre

Leggi anche questi approfondimenti

La Penna Del Web. . Primo Piano Live. Conduce in studio: Soprano Patrizia Gallina. Ospiti: Cantante Compositore Clara Serina ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno sconto di $10! ? - facebook.com Vai su Facebook

I Soprano: il creatore David Chase svela la morte che gli causa qualche rimpianto - Il creatore della serie I Soprano ha rivelato di avere qualche rimpianto legato alla scelta di uccidere il personaggio affidato all'attore Vincent Pastore, Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, la cui ... Segnala badtaste.it

I Soprano, il creatore David Chase riflette sull'eredità della serie nel trailer del documentario Wise Guy - Un documentario per celebrare una delle serie televisive più belle di sempre dalla voce di chi l'ha creata e di chi vi ha preso parte 25 anni dopo che un attacco di panico ha mandato il mafioso del ... Si legge su movieplayer.it

Fan de I Soprano, questa nuova serie è tutto ciò che state chiedendo da quasi vent’anni - Il genio dietro alla serie I Soprano è pronto a tornare, e questa volta il potere non sarà soltanto una questione di famiglia ... Come scrive bestmovie.it