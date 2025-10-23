Il Coro Etnico Agora’ per la prima volta a Pisa

Domenica 26 ottobre alle ore 18:00, nella Chiesa di San Sisto a Pisa il Coro Etnico Agorà di Pistoia diretto da Daniela Dolce si esibirà nella performance ‘VOCI SENZA CONFINI’, un concerto scenico che ci regalerà armonie tutte al femminile di canti e culture dal mondo.È questo il secondo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

