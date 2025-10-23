Il cordoglio di Ravenna è morto lo storico direttore di banca | Dinamismo professionale e sensibilità

Cordoglio nel mondo bancario e nella città di Ravenna per la scomparsa di Mario Bacigalupo, storico direttore della Cassa di Ravenna che, a giorni, avrebbe compiuto 90 anni. Bacigalupo è stato fra i protagonisti della modernizzazione e della crescita in autonomia della Cassa di Risparmio fin dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

