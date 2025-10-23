Arezzo, 23 ottobre 2025 – Un appuntamento all'insegna della tradizione e della sostenibilità quello in programma domenica 26 ottobre nella sala comunale “Gervasi” di Foiano della Chiana in Piazza Nencetti, dove si terrà la tavola rotonda dal titolo “La filiera della carne Chianina: dall'allevamento alla tavola”, inserita all'interno della Festa della Zucca. Il programma. L'incontro, moderato dall'assessore del Comune di Foiano della Chiana Sara Chinoli, si svolgerà dalle ore 16 e offrirà un ampio panorama sul comparto zootecnico della Valdichiana, con interventi dedicati all'evoluzione dell'allevamento, al benessere animale, alla tracciabilità e al ruolo della carne nella dieta contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco protagonista alla Festa della Zucca