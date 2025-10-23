Il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco protagonista alla Festa della Zucca

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 23 ottobre 2025 –  Un appuntamento all'insegna della tradizione e della sostenibilità quello in programma domenica 26 ottobre nella sala comunale “Gervasi” di Foiano della Chiana in Piazza Nencetti, dove si terrà la tavola rotonda dal titolo “La filiera della carne Chianina: dall'allevamento alla tavola”, inserita all'interno della Festa della Zucca. Il programma. L'incontro, moderato dall'assessore del Comune di Foiano della Chiana Sara Chinoli, si svolgerà dalle ore 16 e offrirà un ampio panorama sul comparto zootecnico della Valdichiana, con interventi dedicati all'evoluzione dell'allevamento, al benessere animale, alla tracciabilità e al ruolo della carne nella dieta contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il consorzio di tutela del vitellone bianco protagonista alla festa della zucca

© Lanazione.it - Il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco protagonista alla Festa della Zucca

Leggi anche questi approfondimenti

consorzio tutela vitellone biancoIl Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco protagonista alla Festa della Zucca - Arezzo, 23 ottobre 2025 – Un appuntamento all'insegna della tradizione e della sostenibilità quello in programma domenica 26 ottobre nella sala comunale “Gervasi” di Foiano della Chiana in Piazza Nenc ... lanazione.it scrive

Il Consorzio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP torna a Cortona per la Mostra dei bovini di razza Chianina - Arezzo, 21 marzo 2024 – A pochi giorni di distanza dall’evento ‘Chianina e Syrah’, il Consorzio di tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP torna nella zona di Cortona, e più precisamente a ... Come scrive lanazione.it

Consorzio Vitellone Bianco, maltempo mette in crisi la filiera - "L'alluvione in Emilia Romagna ha colpito pesantemente anche la filiera del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Consorzio Tutela Vitellone Bianco