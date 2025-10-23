Il consigliere municipale Pd scrive a Il Tempo | cambiate il titolo o vado dai carabinieri Ma spuntano post e video che confermano tutto

Siamo al paradosso: il consigliere Pd che ritiene legittima la lotta armata, ora se la prende con Il Tempo per un titolo che non ritiene adeguato e ci scrive una mail per tentare di intimidirci. “Invito immediatamente il Tempo a cambiare subito quel titolo clickbait con un virgolettato che non ho mai detto e non in quei termini, prima che mi obblighiate a passare dai carabinieri nel pomeriggio per querelarvi per diffamazione. Ci legge in cc il mio avvocato. Attendo che lo facciate immediatamente o entro le 15 di pomeriggio vado dai carabinieri e vi denuncio in solido, individualmente oltre che come giornale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

